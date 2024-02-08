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Güncel
AA 08.02.2024 17:01

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya din görevlileriyle bir araya geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Din Görevlileri Buluşması Programı"na katıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya din görevlileriyle bir araya geldi

Kızılkaya, İl Müftülüğünce Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, önemli bir misyon yürüten din görevlilerine toplumsal meselelerde büyük iş düştüğünü söyledi.

Din görevlilerinin milletin duygularına tercüman olan çok önemli kanaat liderleri olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Cami görevlilerinin köyünde, mahallesinde, camisinde ve etrafında olup bitenlerle mutlaka ilgilenmesi gerekir. Toplumsal meselelerde ilgili olması gerekiyor. Bize düşen en önemli görevlerden biri de toplumsal meselelere duyarlı olup fitne ateşi gördüğümüz yerde hemen üzerini söndürmeye, insanları uzlaştırmaya çalışmak ve muhabbeti yaygınlaştırmaktır." dedi.

İl Müftüsü Şakir Pinal da din görevlilerinin sorumluluklarını anlattı, özellikle Kur’an kurslarındaki çocuk sayısının artırılmasında önemli çalışmalar beklediklerini aktardı.

Daha sonra Siirt’teki Kur'an kurslarına destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Kızılkaya daha sonra Müftülüğe bağlı Kur'an kursunu ziyaret etti.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve din görevlileri katıldı.

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