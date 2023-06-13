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Güncel
AA 13.06.2023 20:18

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ş, F.S, R.F. ve S.B. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu, hassas terazi, kenevir ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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