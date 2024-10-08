Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 24 gram uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 2 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 86 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.