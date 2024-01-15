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Güncel
AA 15.01.2024 14:58

Düzce'de teröre tepki yürüyüşü düzenlendi, şehitler için dua edildi

Düzce'de teröre tepki yürüyüşü yapılırken, şehitler için dua edildi.

Düzce'de teröre tepki yürüyüşü düzenlendi, şehitler için dua edildi

Aziziye Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometre Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan gençler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin ismini okuyarak "Burada" diye seslendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Gölyaka ilçesinde de teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen katılımcılar, bölücü terör örgütleri aleyhine sloganlar attı.

Şehit askerlerin isimlerini tek tek okuyarak dua eden vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Öte yandan, Merkez Büyük Camisi'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı" gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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