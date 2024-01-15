Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.01.2024 14:28

Sinop'ta Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Sinop'ta gerçekleştirilen Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

Sinop'ta Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Sinop İl Bilardo temsilciliği tarafından 13-14 Ocak tarihleri arasında Modi Spor Kulübü'nde düzenlenen 2024 yılı Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda 16 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda Alaattin Ercan birinci, Nurettin Karakurt ikinci oldu, Burak Başkan ve Bahadır Öztürk üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon verdi.

Kalyon, yaptığı konuşmada, 2024 yılı faaliyetleri çerçevesinde bu yıl ilk spor karşılaşmasının Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası olduğunu söyledi.

Sinop'ta bilardo sporunun üst düzeyde olduğunu ve bilardoya olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirten Kalyon," Sinop bilardo sporunda Türkiye, ve Avrupa çapında adını duyurmuş sporculara sahip bir kent. Sinoplu bilardocular uluslararası turnuvalarda aldıkları derecelerle bunu kanıtlıyor. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bilardo sporunu Sinop'ta destekliyoruz. Bu kapsamda minik öğrencilerimiz dahil üniversite öğrencilerimize kadar akademik eğitimlerinin yanı sıra herkesin bir branşla ilgilenmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda bilardo sporu gerçekten içerisinde matematik, fizik gibi hesap oyunu olan bir spor dalı. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Niğde'deki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
16:10
Bakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü
16:09
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek
15:58
Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı
16:05
NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın programını duyurdu
15:30
Haaretz: İsrail ordusu Gazze tarafına geçen İsrailli sivili "silahlı Filistinli" sanarak öldürdü
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
FOTO FOKUS
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ