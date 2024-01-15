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Güncel
İHA 15.01.2024 13:31

Bayburt'ta şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerler için Bayburt'taki bütün okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı seslendirildi.

Bayburt'ta şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde Türk bayrağı ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler, ardından İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudular.

Törene katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şehitlerimizi anarak, “Sevgili öğrenciler, sizler bayrağını, vatanını mukaddesatını özümsemiş, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş olarak yetiştirilmektesiniz. Bu hissiyatla sizlere büyük emek veren meşakkat ustası değerli öğretmenlerinize ve ailelerinize çok teşekkür ederim. Aziz milletimizin irfan ordusu sevgili öğretmenlerimiz; Bu ülke için akıtılan her damla terin Aziz şehitlerimize saygı duygusu bilinciyle, fedakarca çalıştığınızı biliyoruz. Çocuklarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve vatanını, milletini seven, ruhen ve bedenen vatan sevgisiyle donatan sizlere müteşekkiriz. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçlerimizin şerefli mensuplarına yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.” dedi.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, 2023-2024 okul sporları genç kızlar kategorisi bilek güreşi grup müsabakasında birinciliğiyle Türkiye finalleri yarışmasına hak kazanan Rümeysa Güçlü ve müsabakada üçüncü olan Merve Türk’ü tebrik ederek başarılar diledi.

Programda Vali Mustafa Eldivan’a İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de eşlik etti.

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