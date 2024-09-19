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Güncel
AA 19.09.2024 13:55

Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

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