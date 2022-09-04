Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi.
Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.
Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 15:45
- 15:41
- 15:13
- 15:26
- 15:38
Sıradaki Haber
Bolu'da alaca sansar görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz