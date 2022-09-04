Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Isparta'nın Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.
Senirkent ilçesinin Akkeçili köyünde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 146 personelle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangında zarar gören alanda inceleme başlattı.
Etiketler: Orman Yangını Isparta
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