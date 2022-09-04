DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi amacıyla sülün salımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için toplumun bilinçlendirilmesi ve yaban hayatı kaynaklarına en yakın mesafede bulunan kırsal köy ve mahallede yaşayan vatandaşlarla bir bağ kurabilmesi amacıyla, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2022 yılı salım programında Yalova ili için 200 sülün tahsis edilmiş olup, 10 köye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce 200 sülünün salımı yapılmıştır" denildi.