Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı.
Dün Gaziantep'te gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu.
Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi.
Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
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