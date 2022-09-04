Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçeleri ve Yalova'da "kapı göbeğini patlatmak" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2'si kadın 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla M.E, E.O, O.Ü, F.E, Y.B. ile D.D. yakalandı.

Zanlıların çevrede dikkati çekmemek için iyi giyindikleri, sevgili, yeni evli gibi davrandıkları, tespit ettikleri bölgede hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.