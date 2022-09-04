Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da alaca sansar görüldü
[Fotograf: AA]
Bolu'da koruma altında olan alaca sansar görüldü.
Aladağ bölgesindeki Beşpınarlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, orman içinde daha önce görmedikleri hayvanla karşılaştı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hayvan, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.
Görüntüleri izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanın koruma altındaki alaca sansar olduğunu belirledi.
Son Haberler
- 15:45
- 15:41
- 15:13
- 15:26
- 15:38
Sıradaki Haber
Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz