İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 600 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı için yaklaşık 1 aydır kutlamalarda oluşturacakları koreografi için çalışıyor.

Mustafa Açıkalın Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, bir araya gelerek ay yıldızlı şekil oluşturdu.

Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldızı oluşturarak güzel bir koreografi ortaya çıkaran öğrenciler, marşlar eşliğinde bayrak salladı.