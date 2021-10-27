Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Enes A. yönetimindeki 16 KN 055 plakalı otomobil, Artıkabat mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Karatepe'ye (83) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karatepe'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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