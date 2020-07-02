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Düzce'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Düzce'de alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Bağlantı Yolunda Bahçeşehir yönüne seyreden A.Y. idaresindeki 34 BBU 39 plakalı tuğla yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dorsede bulunan tuğlalar yola saçıldı.
Kara yolları ekipleri yola saçılarak trafik akışını olumsuz etkileyen tuğlaları kaldırdı.
Devrilen kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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