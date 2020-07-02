Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Kasımlı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma komando ve güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, dere yatağında kayalıklara gizlenmiş havan mermisi ve bol miktarda yaşam malzemesi tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.