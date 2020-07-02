Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da peş peşe 2 bombalı saldırıda bir sivil öldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Daşti Şor caddesi kenarına yerleştirilen 2 ayrı bombanın patlatıldığını söyledi.
Adıl, saldırılarda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 polis ve 4 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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