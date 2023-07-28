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Güncel
AA 28.07.2023 05:44

Düzce'de kamyonun kasa kapağının çarptığı kişi hayatını kaybetti

Düzce'de seyir halindeki kamyonun açılan kasasının yan kapağının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Düzce'de kamyonun kasa kapağının çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Rıdvan Ö. idaresindeki parke taşı yüklü kamyonun kasasının yan kapağı seyir halindeyken açıldı. Kapak, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak'taki evinden camiye yürüyen Mehmet S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mehmet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan kamyonun şoförü Rıdvan Ö. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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