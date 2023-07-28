Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iki mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Zeytinli Mahallesi'nde, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.Ö.İ. ve Narlı Mahallesi'nde "nitelikli yağma" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cazevine gönderildi.