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Güncel
AA 28.07.2023 02:02

Panelvana çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Düzce'de panelvana çarpan motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Panelvana çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Hasan Alp A. idaresindeki motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi'nde yolda manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan motosiklette yolcu olarak bulunan F.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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