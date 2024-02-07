Düzce'de heyelandan zarar gören 5 ev tahliye edildi

Üvezbeli köyü Kersendüzü Mahallesi'nde yağışların ardından geçen cuma heyelan meydana geldi. Heyelan bölgesindeki yaklaşık 25 dönüm yamaçlık alanda toprak hareketliliğinin devam etmesi sonucu köy yolunda çökmeler yaşandı, çeşitli bölgelerde yarıklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, yolun alt kısımda bulunan 5 müstakil evin temel ve üst yapılarında hasar oluştuğunu tespit etti. Evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bölgenin üst kısmındaki mahalleye ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.

Toprak hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle ekiplerin, güvenli ortamın oluşmasının ardından bölgede çalışma başlatacağı öğrenildi.

Köy sakinlerinden Ünsal Arslan, AFAD ekiplerinin incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Kaymanın olduğu bölgedeki 5 evin artık oturulamaz olduğunu söylediler, sahiplerinden evlerini boşaltmalarını istediler. Ev sahipleri eşyalarından alabildiklerini aldılar. Şu an evlerde kimse yaşamıyor. Heyelan halen devam ediyor ve toprak oynuyor." ifadesini kullandı.