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Güncel
AA 08.06.2024 10:17

Düzce'de hayvan pazarındaki hareketliliğin haftaya başlaması bekleniyor

Düzce'de sıcak havanın etkili olması ve yüksel fiyatlar nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarındaki hareketlilik istenilen düzeyde gerçekleşmiyor.

Düzce'de hayvan pazarındaki hareketliliğin haftaya başlaması bekleniyor

Kurban Bayramı öncesinde şehir içi ve dışından gelen satıcılar, kurbanlıklarına alıcı bulmak için Hayvan Pazarı'ndaki yerlerini aldı.

Bayrama 10 gün kalmasına rağmen her yıl alışılan kalabalık görüntüler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşmadı. Müşterilerin, fiyatların düşmesi umuduyla kurbanlık alımını sıkı pazarlıkların yapıldığı son günlere bırakması da pazardaki hareketliliği yavaşlattı.

Pazar sorumlusu Cemil Aksoy, 2 ay öncesine oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını, hava sıcaklıklarından dolayı pazarın erken boşaldığını belirtti.

Aksoy, bayrama yaklaşıldıkça rekabetin artacağını anlatarak, "Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 500 kilogram civarındaki hayvanlar 120-130 bin liraya alıcı buluyor. Geçen yıl 60-70 bin liraya satılan kurbanlıklar bu yıl 120-130 bin. Yüzde 100 artış var. Asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta olacağını düşüyorum." ifadesini kullandı.

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Düzce Kurban Bayramı
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