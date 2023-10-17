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Güncel
AA 17.10.2023 17:07

Düzce'de "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dünya Gıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce'de "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi

Namık Kemal İlkokulu'nda 360 öğrencinin katıldığı etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, gıdanın korunması ve israftan kaçınılması konularında bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da Dünya Gıda Günü'nün 150'den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Gıda israfını önlemek için ilk olarak gıda okuryazarlığını artırmak gerektiğini vurgulayan Uzun, "Bu alışkanlığı siz sevgili öğrencilerimiz ile çocuk yaşta kazanabilirsek bizler bunu gelecek nesillere aktarmış oluruz" dedi.

Uzun, gıdanın temeli olan suya da dikkati çekerek, "Su hayattır, su gıda demektir. 'Kimseyi geride bırakma' hedefi ile somut etkileri görme zamanı. Su rezervlerini korumak istiyorsak işe tarımdan ve bir bütün olarak gıda sisteminden başlamak gerekiyor" diye konuştu.

Etkinlikte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Şeyma Yıldız tarafından gıda israfı, güvenilir gıda, israftan kaçınma ve suyun önemi konularında video gösterileri ile bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Dünya Gıda Günü maskotu "Cano" ile eğlenen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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