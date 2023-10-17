Uşak'ta çiftçilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi, rüzgar ve güneş enerji santrallerinin bulunduğu yaklaşık 170 dekar alana "tritikale" ekimi yapıldı. Yaz döneminde hasadı yapılan bitkiden 33 ton "tritikale" tohumu elde edildi.

Firma, tohumları çiftçilere ücretsiz dağıttı.

Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde, tohum dağıtımı nedeniyle program düzenlendi.

Uşak Valisi Turan Ergün, yenilebilir enerji santrallerinin bulunduğu alana ekilen yem bitkisinden 33 ton tohum alındığını hatırlattı. Tohumların Paşacık, Karaköse, Çiftlik ve Büyükoturak'taki üreticilere ücretsiz dağıtıldığını aktaran Ergün, "İnşallah önümüzdeki yıl bu alanları genişleterek çevre köylerde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Önemli olan üretimin artması" diye konuştu.

Ergün, Aydem Yenilenebilir Enerji yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tohumlar üreticilere teslim edildi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ile Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha da katıldı.