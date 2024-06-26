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Güncel
İHA 26.06.2024 21:36

Düzce’de çöpler 70 noktada kaynağında ayrıştırılıyor

Düzce Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliğinde ön görülen eylem planlarını uygulamaya devam ediyor.

Düzce’de çöpler 70 noktada kaynağında ayrıştırılıyor

Çöplerin ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda faaliyetlerine başlayan Katı Atık Tesisi’nin ardından atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplu konutlara yerleştirilen tematik atık konteynerlerinin sayısı 70’e yükseldi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, geçen yıl başlayan “İkili Toplama Sistemi” ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan çalışmalarına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile iş birliği halinde yapılan çalışma kapsamında 300 haneden az toplu konutlara yerleştirilen tematik atık konteynerleri bir yılda 70 adete ulaştı. Kaynağında ayrıştırma 70 noktada İlgili bakanlık yönetmeliği gereğince ilk etapta 29 siteye yerleştirilen konteynerlere ek olarak 41 adet konteyner daha şartları karşılayan sitelere yerleştirildi.

3 bin Litre kapasiteli Mavi Renkli Kumbaralara kağıt, karton, metal, cam, plastik vb. geri dönüşümü mümkün olan atıklar atılacak. Aynı noktaya yerleştirilen yine 3 bin Litre kapasiteli Gri Renkli Kumbaralara ise mutfak atıkları ile geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar atılacak. Böylece hem atık ayrıştırma tesisinde çalışma verimi artacak hem de maddesel geri kazanım geliştirilecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; hizmet sınırları içinde yer alan 300 haneden az toplu konut alanlarının tamamında ikili toplama sistemine geçiş yapıldığı belirtilerek 300 hane üzeri toplu konutlarda site yönetimi aracılığı ile konteyner yerleştirilmesinin sağlanabileceği ifade edildi. 

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