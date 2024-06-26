Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Çatbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine köye yönlendirilen itfaiye ekipleri ile köy sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Köy sakinlerinden İrfan Işkın, belirleyemedikleri bir nedenle köyde örtü yangınının çıktığını söyledi.

Yangın çıktığı haberini alır almaz bölgeye gittiklerini anlatan Işkın, "Büyük bir yangın olduğunu gördük. Erken müdahale etmeseydik evlerimize sıçrardı. Hortum ve kovalarla su taşıyarak sündürmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Bir süre önce Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangın vatandaşlarımızın ölümüne ve çok sayada hayvanın telef olmasına neden oldu. Bu açıdan hepimiz dikkatli olmalıyız." diye konuştu.