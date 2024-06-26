Muğla'da göle düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarılıyor

Dalış ekibi tarafından uçağın enkazına 14 metre derinlikte ulaşıldı. Başlatılan kurtarma çalışması kapsamında, balonlarla bir miktar yüzeye çıkarılan yangın söndürme uçağı, ters durumdan düz pozisyona çevrildi.

Uçak daha sonra tekneler yardımıyla Kapıkırı Mahallesi'nde sahile doğru çekilmeye başlandı. Uçağın enkazının gölden çıkarılması ve Türk Hava Kurumuna teslimi için çalışmalar sürüyor.

Olay

Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alanda 14 Haziran'da çıkan yangına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su almaya çalışan Türk Hava Kurumuna ait amfibik yangın söndürme uçağı düşmüş, 2 kişilik mürettebat ve 1 görevli, çevredekilerce kurtarılmıştı.