Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Uğur Ay'ın Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinin banyosunda öldürülmesine ilişkin 21 Ekim'de gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan 3 günden beri haber alamayınca 20 Ekim'de evine giden baba Yılmaz Ay, oğlunu banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu.
Ay'ın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Etiketler: Düzce
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