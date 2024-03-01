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Güncel
İHA 01.03.2024 11:54

Düzce'de balıkçılık sezonu kötü geçiyor

Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor.

Düzce'de balıkçılık sezonu kötü geçiyor
[Fotograf: İHA]

Kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı.

Sezonu kötü geçirdiklerini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, `Sezon çok kötü durumda. İklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olması olumsuz etkiledi. Bu durum bizi ciddi anlamda etkiliyor. Çok az balık var. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor` dedi.

Şubat ayında bahar havası yaşandığına dikkat çeken Kılıç, `Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Haliyle bizi etkiliyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zamanı geçti fakat mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir diye düşünüyoruz` şeklinde konuştu.

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