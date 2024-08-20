Düzce'de asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla 12-18 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamalarında 25 bin 132 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı, 30'u tutuklandı. Uygulamalarda 5'i kurusıkı 6 tabanca, 157 mermi, 6 şarjör, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler, terör örgütü PKK/KCK ile DEAŞ'a üye olduğu şüphesi üzerine 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilere adli işlem uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 35 olaya müdahale edilirken 37 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 338,38 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 70 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 2 olaya müdahale edildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak 2 bin 690 cinsel ürüne, bin 647 alkol aroma vericiye ve 52,5 litre etil alkole el konuldu.

Ekipler, trafik denetimlerinde 10 bin 517 araç ve 652 motosikleti kontrol etti. Denetimlerde 3 bin 768 araca idari para cezası uygulandı, 20 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.