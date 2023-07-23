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Güncel
AA 23.07.2023 10:17

Düzce'de 2 araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi, 2 çocuk ağır yaralandı.

Düzce'de 2 araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Körpeşler Mahallesi'nde yan yoldan caddeye çıkan A.E. idaresindeki motosiklet, Ö.F.H. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, T.Y. kontrolündeki servis minibüsüne çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsü A.E, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan A.E'nin kızı Y.E. (8) ile oğlu M.E.E. (3), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

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Düzce Trafik Kazası
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