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Güncel
İHA 22.07.2023 17:17

Dağcılar sis ve fırtınada Ağrı Dağı’na tırmandı

Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvede dans ederek zirvenin tadını çıkardı.

Dağcılar sis ve fırtınada Ağrı Dağı’na tırmandı

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans etti. 

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