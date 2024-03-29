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Güncel
İHA 29.03.2024 17:17

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin 68 projesine destek

Düzce Üniversitesi’nin 68 projesi, üniversite öğrencileri sanayiye yönelik araştırma projeleri desteği programı dahilinde desteklenmeye hak kazandı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin 68 projesine destek

TÜBİTAK projeleri konusunda Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin desteklenme başarılarının yanında öğrencilerin de hazırladıkları projelerle kabul almayı sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, desteklenme başarısı gösteren 68 proje için, proje yazımı, eğitimi ve faaliyetleri başta olmak üzere her aşamada emek veren öğretim üyelerini ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, Düzce Üniversitesi’nin proje hazırlama ve desteklenme oranında oldukça büyük mesafe kat ettiğini belirterek, projelerin hazırlanmasında özveriyle çalışan öğrencileri ve proje danışmanı akademisyenleri tebrik etti. Destek almaya hak kazanan 68 proje için ödül töreni ve yeni dönem proje eğitimleri Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından organize edilecek.

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