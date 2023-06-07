Dünya Çevre Günü Eğirdir'de kutlandı

Programa Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler Eğirdir Gölü çevresinde öğrencilerin çevre temizliği yapmasıyla başladı.



Onlarca öğrenci göl etrafında uzunca bir yürüyüş yaparak çevrede gördükleri atıkları topladı. Ardından ilçe merkezindeki program alanına geçildi. Burada öğrenciler tarafından atık malzemelerden oluşturulan kostümlerle defile, halk oyunu, tekvando ve jimnastik gösterileri sunuldu. Gösteriler izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.



"Burada yaşamakla çok şanslısınız"



Programın ardından bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, gösterileri hazırlayan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Eğirdir Gölü ve Eğirdir ilçesi Isparta ve Türkiye'nin incisi. Bizim için gerçekten çok önemli bir değer. İnsanın yaşama sevincini, ciğerlerinin her tarafına çekerek hissedildiği böyle güzel bir ilçeye sahip olmakla, burada yaşamakla çok şanslısınız. Çünkü insanın temiz toprak olmadan, temiz su olmadan, temiz hava olmadan yaşamını idame ettirmesi mümkün değil. Bu bilinçle hareket edersek, suyumuzu kirletmeden, toprağımızı kirletmeden, havamızı kirletmeden yaşamımıza devam edersek yaşam bizim için bir sevinç haline gelir, zevk haline gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu projenin en önemli getirilerinden birisi doğaya bıraktığımız her atığın hesabını verebilmemiz. Yani doğaya zarar verebilecek, yüzyıllar boyunca o zararı giderilemeyecek olan atıkların geri kazanımı ve insan yaşamında, ihtiyaçlarını da tekrar kullanılması çok önemli" dedi.



Yeni nesillerin çevre konusunda duyarlı olmasının önemine işaret eden Vali Baruş, "Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi bize büyük cesaret veriyor. Eğirdir için inşallah önümüzdeki süreçte çok daha sağlıklı günler gelecek, çok daha güzel günler gelecek. Yeter ki gölümüzü, doğamızı, ormanını koruyalım. Temiz su içebilmemiz için Eğirdir Gölü'nün temiz olması lazım. Yine Eğirdir Gölü eşsiz manzarasıyla, çevresindeki güzelliklerle birlikte oluşturduğu eşsiz bir ortamla dışarıdan gelen ziyaretçilere çok güzel manzaralar sunuyor ve gelen ziyaretçilerimiz burada gezerek vaktini güzel bir şekilde değerlendirerek yaşamanın sevincine bir kez daha erişiyorlar. Turizm açısından da Eğridir Gölü bizim için çok önemli" diye konuştu.



Vali Aydın Baruş daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi kurslarında yıl boyunca ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği stantları gezdi. Geri dönüşüm, keçe, deri, ahşap, el işi stantlarında bulunan eserleri inceleyen Vali Baruş, kursiyer ve öğreticilerle bir süre sohbet etti.