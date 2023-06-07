Bayburt'ta öğrenme şenliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bayburt Valiliği'nin himayesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde uygulamalı stantlar kuruldu ve üretilen ürünler sergilendi.





Vali Epcim, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, Öğrenme Şenliği'nin başarılı ve verimli olmasını temenni etti. Öğrenme Şenliği, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite edici yönünü fark etmeyi ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.Hayat boyu öğrenmenin önemine dair yapılan açılış ve protokol konuşmalarında Bayburt genelinde 10 bin 660 vatandaşın mesleki ve sosyal kurslardan yararlandığı belirtildi. Yöresel halk oyunları gösterisi ve canlı müzik dinletisinin ardından sergi açılışına geçildi. Açılışa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.