Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.06.2023 17:26

Şırnak'ta uyuşturucu tacirleri iki aylık takibin ardından yakayı ele verdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri, iki aylık takibin ardından şüphelilere düzenlediği operasyonda 350 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta uyuşturucu tacirleri iki aylık takibin ardından yakayı ele verdi

Uludere ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, şehir merkezinden ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli İ.Y. ve Y.Ü., iki aylık fiziki takibin ardından şehir merkezinden Uludere ilçesine dönüş yolunda şahısların bulunduğu araca operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu arama köpeği ile arama yaptı. Aramanın ardından araçta 350 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Yüksekova'da tarımda verimin artırılması için saha çalışması yürütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Şimşek: Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak
18:23
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20
Air India, Rusya'da mahsur kalan yolcuları için uçak gönderiyor
18:15
Fransız meclisi emeklilik reformunun iptalini öngören tasarı maddesini görüşmeyecek
18:12
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charles Michel ile görüştü
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
Gümüşhane yaylalarında büyüleyici manzaralar
FOTO FOKUS
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
Kahovka Barajı yakınlarında yerleşim yerleri su altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ