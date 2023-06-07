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Güncel
AA 07.06.2023 18:02

"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kırıkkale'de anıldı

Kırıkkale'de İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kırıkkale'de anıldı

Kırıkkale İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dernek Başkanı Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Bosna savaşında mağdur olan Müslümanlara yardım etmek için 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle başlayan insani yardım çalışmalarının 1995 yılında kurumsallaştığını belirtti.

"Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun"

Halihazırda 123 ülkeye yayılmış bir hayır köprüsünün olduğunu aktaran Özdemir, "Bir grup gönüllü 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda işgalci İsrail devletinin saldırısına uğramış ve 10 insani yardım gönüllüsü şehit edilmiştir. Biz de Mavi Marmara Derneği ile bu hadiseyi hatırlamak ve şehitlerimizi yad etmek üzere program düzenledik. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Elhamdülillah, Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, şimdi rotamız özgür Kudüs" ifadelerini kullandı.

Programa, saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Akyüz'ün oğlu Furkan Akyüz, saldırıda yaralanan Yavuz Baysal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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