Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikatta senaryo gereği B Blok malzeme odasında yangın meydana geldi. Yangının fark edilmesiyle önce kırmızı kod uyarısı, ardından yangın uyarı sistemi devreye sokularak 112’ye ihbarda bulunuldu.

Binada bulunan hastane personeli ve hastalar, hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilerek, yaralılara triyaj alanlarında müdahalede bulunuldu.

Tatbikat ile acil durum ve olağanüstü hallerde ilk yardım, hızlı tahliye ve güvenli bölgeye ulaşım konularında çalışanların ve ekiplerin hazırlıkları ölçüldü.

Hastanede Acil Durum ve Afet Planı organizasyon şemasındaki sorumlular görev ve yetkileri çerçevesinde organize olarak, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile koordineli olarak tatbikatı yürüttü.

Hastanede gerçekleştirilen saha tatbikatı ile olası bir afette can ve mal kaybını önleyerek, personelin pratiklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, "Bu kapsamda tatbikatın başarıyla tamamlanmasını sağlayan personelimize ve destek sağlayan Düzce Sağlık İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekiplerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA