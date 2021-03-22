Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar için bir otelde düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde eğlendi.

Çocuklar, daha sonra etkinlik için özel olarak hazırlanan önlüklerini giyip şapkalarını takarak kentin en önemli lezzetlerinden olan tescilli cennet çamuru tatlısını yaptı, gün dolayısıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün down sendromlu kardeşlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bugün burada duygusal ve renkli anıların yaşanmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.