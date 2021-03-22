Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da, otomobil park halindeki otomobillere çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Giresun'da alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Giresun kara yolu hayvan pazarı mevkisinde, Feyyaz Yemen yönetimindeki 34 EB 0958 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yemen, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz