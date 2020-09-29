Haber Giriş: Kaynak: AA
Domaniç'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilal Çetin yönetimindeki 54 KN 644 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Germen Deresi mevkisinde Fatih Köse'nin kullandığı 16 BDN 47 plakalı minibüsle ve Recep Arığ idaresindeki 43 U 2639 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Bilal Çetin, Domaniç İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 13:48
- 13:50
- 13:43
- 13:41
- 13:27
Sıradaki Haber
İzmir'de 19 uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz