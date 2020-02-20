Dün en düşük 6,0508 en yüksek 6,0868 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,0846'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,0890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,8575'ten satılıyor.

Dün üst üste 5 işlem günü süren düşüş serisini dün sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün 1,0790 seviyesinde dengelendi. Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip etmek için kullanılan dolar endeksi yükseliş kanalı içinde hareketini devam ettirerek, şu dakikalarda 99,53 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü..

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.