Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 6 Nisan 2022 güncel dolar kuru
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,72 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7230 liradan, euro 16,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7210 liradan alınan dolar 14,7230 liradan satılıyor. 16,0370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,0390 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7200 lira, euronun satış fiyatı ise 16,1450 lira olmuştu.
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