Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,3847'den tamamladı.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüş paralelinde atılan normalleşme adımlarının küresel risk iştahını desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu aktaran analistler, bu kapsamda perşembe günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam raporunun kritik önem taşıdığını, veri öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın başlayacağı bilanço küçültme öncesinde tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin dolar endeksini desteklediğine işaret ederek, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun izleneceğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,85'in üzerini gördü.

31 Mayıs güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: