Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,19 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,1822'den tamamladı.

30 Ağustos güncel döviz kuru

Yurt içi piyasalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşemezken, saat 10.00 itibarıyla dolar/TL uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 18,1890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,1730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 21,3100'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün yatay seyirle 1'in altındaki hareketine devam ederek 0,9995'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.