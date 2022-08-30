Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ruhsatsız 100 silah ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Ağustos'ta çeşitli denetimler yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 21 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 522 mermi ve 22 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 5 otomobil, 13 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi, yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili de yasal işlem başlattı.
Farklı suçlardan aranan 220 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Etiketler: Denetim
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