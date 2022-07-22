Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Temmuz 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 17,75’ten işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,75 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün yüzde 0,6 değer kazanan dolar/TL günü 17,7143'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 17,7530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,57 değer kaybıyla 18,0130'dan, sterlin/TL yüzde 0,50 düşüşle 21,1760'tan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 107,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası 1,0150 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.
Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.
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