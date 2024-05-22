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Güncel
AA 22.05.2024 21:34

DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği

Çorum'da kamu kurumlarınca hazırlanan 40 milyon 420 bin lira bütçeli 8 tarımsal projeye Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 31 milyon 441 bin lira hibe desteği sağlanmak üzere protokol imzalandı.

DOKAP'tan Çorum'daki 8 tarımsal projeye 31 milyon 441 bin lira hibe desteği

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Valilik'teki imza töreninde yaptığı konuşmada, Çorum İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 8 projenin Çorum'a katma değer sağlayacağını söyledi.

Çorum'un önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Dağlı, "İlimizde tarımı geliştirmek için çabalarımız devam edecek. Özellikle yarım kalan sulama projelerini bitireceğiz. İl Özel İdaresi ve DOKAP kaynaklarıyla yine tarımda güzel atılımlarımız var." dedi.

Dağlı, protokol kapsamında DOKAP'ın Çorum'da 40 milyon 420 bin lira yatırım bedeline sahip Kalecikkaya Köyü Sulama Projesi, Hacıbey-Salur Köyü Sulama Projesi, Zirai Mücadelede İHA Kullanımı Projesi, İskilip Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Patates ve Soğan Soğuk Hava Deposu Projesi, Balımı Paketliyorum Projesi, Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi ve Osmancık'ta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi'ne 31 milyon 441 bin lira hibe desteği sağlayacağını kaydetti.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise Çorum'un 2020 yılında DOKAP'a dahil olduğunu hatırlattı.

Geçmiş yıllarda birçok projeye hibe desteği verdiklerini aktaran Gültekin, bu yıl da 2 sulama, 5 bitkisel üretim, 2 hayvancılık ve 1 tane de kültür olmak üzere 8 projeye hibe desteği vereceklerini bildirdi.

Törende konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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