Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğumu başlayan kadına paletli ambulansla ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadına paletli ambulansla ulaşıldı.
Gürgenli Köyü Hıncık mezrasında yaşayan Ayşegül Kızılkaya'nın doğum sancısı başlayınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolları, uzun uğraşlar sonucu kısmen açtı.
Sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştıkları kadını, Kahta Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.
Hastanede doğumu gerçekleştirilen Kızılkaya'nın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Ambulans Kar Yağışı
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